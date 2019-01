Ils sont formés pour "enseigner la guerre d'Algérie"

Des enseignants de l'académie de Nice ont suivi la formation «Enseigner la guerre d'Algérie», offrant des pistes et des clés de compréhension. Après avoir visité l'exposition «La guerre d'Algérie. Histoire commune, mémoires partagées?», les professeurs ont bénéficié de différentes interventions sur plusieurs thématiques ayant concerné la guerre d'Algérie ou encore sur la présentation de documents conservés aux archives départementales du Var, traitant de la guerre d'Algérie et de ses conséquences. Cette formation a été organisée par l'Onacvg (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) du Var, avec le concours du Conseil départemental du Var et de l'académie de Nice.