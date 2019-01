Le tourisme sur la route de la soie

Une équipe de journalistes de la chaîne de télévision chinoise «Cctv4» est en train de produire un film documentaire sur le tourisme en Algérie, afin de promouvoir cette destination auprès des touristes chinois, a indiqué hier, un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Un groupe de journalistes chinois se trouve en Algérie, depuis le 27 décembre et ce, jusqu'au 10 janvier. Il travaille sur la «réalisation d'un film documentaire sur les plus importants circuits touristiques que recèle l'Algérie en vue d'encourager les touristes chinois à visiter le pays», a précisé le communiqué. Le document rappelle «le mémorandum d'entente liant les deux pays en vue de faciliter le déplacement des touristes chinois en Algérie». L'équipe de la «Cctv4» se rendra à «Alger, Tipasa, Aïn-Defla et Adrar», ajoute la même source qui relève que ce film sera présenté dans le programme «Le tourisme sur la route de la soie».