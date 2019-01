Les détenus encouragés à faire du sport

En Algérie, les détenus sont encouragés à faire du sport. En effet, une convention, favorisant la pratique du sport et des activités de jeunesse, en milieu carcéral a été signée, avant-hier, entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et son homologue de la Justice. Mohamed Hattab, le ministre des Sports, est catégorique «les détenus ne doivent pas être marginalisés». Une bonne prise en charge favorise la réinsertion de cette catégorie, a expliqué le ministre. Mais pas seulement, puisque Mohamed Hattab estime que faire du sport pendant la détention et prendre conscience des valeurs nobles qu'il véhicule, va permettre de combattre le fléau de la violence dans les stades. Cette convention, entre le ministère de la Justice et le MJS a été signée en clôture de la rencontre des «Etats généraux du sport», entamée jeudi dernier, au Pavillon central de la Safex (Pins maritimes,Alger), avec des ateliers sur les différentes thématiques proposées.