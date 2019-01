Les islamistes du FIS dissous invités à retourner en politique

bouguera Soltani, l'ex-ministre d'Etat et ex-président du MSP, a déclaré, hier, cité par Observalgérie, lors d'une rencontre à Constantine, que les portes du «Forum mondial de la médiation», sont ouvertes aux anciens partisans du Front islamique du salut (FIS) dissous. La seule condition qu'il pose est celle de «la discussion et de la négociation». S'exprimant lors d'une rencontre avec les membres du Forum mondial de la médiation, samedi à Constantine, Soltani a affirmé que les portes de son organisation sont ouvertes à toutes les sensibilités politiques et idéologiques. Il n'exclut «aucun courant, ni même celui porté par les anciens sympathisants de l'ex-FIS». Par ailleurs, Soltani a annoncé que le Forum prendra position quant à l'élection présidentielle dès la convocation du corps électoral.