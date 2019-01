Huawei vend 200 millions de smartphones en 2018!

Huawei CBG a annoncé la semaine dernière, avoir vendu plus de 200 millions de smartphones durant l'année 2018. Un record, que le fabricant chinois doit notamment au succès de ses gammes P20, Mate 20 et Honor 10, un record atteint aussi, grâce au soutien des consommateurs et des partenaires. Au cours des huit dernières années, Huawei CBG a évolué dans le concept «centré sur le consommateur» et utilisant l'innovation pour créer de la valeur pour ses clients. La société a également dirigé un certain nombre de domaines technologiques, parmi les plus populaires, les plus innovants et les plus compétitifs du secteur, tels que la photographie, l'endurance de la batterie, la communication et l'intelligence artificielle. Cette innovation a gagné les faveurs des consommateurs du monde entier.