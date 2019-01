Internautes, l'Education nationale est à votre écoute!

Le ministère de l'Education nationale compte lancer, en 2019, un billet thématique dénommé «repères en éducation» pour répondre aux questions des internautes sur la mise en oeuvre de la réforme du système éducatif, a-t-on appris dimanche auprès de ce ministère. «Notre ambition en 2019, à travers un nouveau concept, celui d'un billet thématique du ministère de l'Education nationale dénommé repères en éducation est de répondre aux questions des internautes relatives aux différents projets initiés et travaux réalisés dans le cadre de l'amélioration de la mise en oeuvre de la réforme», a expliqué la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, sur sa page Facebook. Ces billets «constitueront un complément à tous les différents canaux de communication déjà utilisés (établissements scolaires, presse écrite, radio et TV, réseaux sociaux...)». Le billet sera hebdomadaire, non exclusif des autres formes et moyens de communication déjà en cours, a-t-on encore précisé.