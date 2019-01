Le trésor est dans... le mur de Sonelgaz

Le peintre français François Fauck qui a connu une aventure algérienne de plus d'une décennie, s'est retrouvé réhabilité après la découverte d'une de ses toiles à Oran. C'est sur le mur d'une propriété de l'entreprise publique Sonelgaz que l'oeuvre du peintre a pu être reconnue. L'espace servait à l'entretien et au contrôle technique des véhicules de service. Haute de 6 mètres et large de 29 mètres, la fresque qui date des années 1950 a été authentifiée par une équipe d'experts qui s'est rendue sur place. Cette même équipe étudie la possibilité de restaurer l'oeuvre et de la déplacer.