Reuters convoite les journalistes arabophones

La Fondation Thomson Reuters, en partenariat avec le Media Development Center, recherche des journalistes arabophones basés en Afrique, motivés à comprendre comment leur pays pourrait perdre de l'argent par des moyens illicites. La richesse des nations est un engagement à long terme, et les journalistes qui y participent doivent s'engager pour tous les éléments du système et signer un accord à cet effet. Ces éléments comprennent: la production d'histoires ou d'enquêtes sur les flux financiers illicites, un programme de soutien au mentorat qui aidera à produire ces histoires et une formation intensive sur le signalement des financements illicites. Le premier atelier aura lieu du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019 au Centre de développement des médias à Tunis. Les participants sélectionnés seront invités à un atelier de suivi du jeudi 4 avril au samedi 6 avril 2019.