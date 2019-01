Une chaîne de TV pour les jeunes

Une nouvelle chaîne de TV arrive! Elle porte le nom de Foor TV et se revendique comme étant la seule chaîne des jeunes! En effet, le média-dz spécialisé dans l'actualité des...médias a fait parler le directeur de cette chaîne Mohamed Baroudi Bendjilali, un ancien journaliste passé par «ElAdjwaa», «El-Mihwar» et «Télécom Info». Il soutient que les sujets abordés le seront dans le positif pour encourager les 16-35 ans à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il assure que le staff est composé de jeunes et que les programmes seront adaptés pour cette catégorie. Une sorte de Jil FM version écrans...