Des cafards envahissent La Mecque

Les autorités saoudiennes se sont mobilisées à tous les niveaux pour éradiquer les milliers de cafards qui ont envahi La Mecque et occupé l'enceinte de la mosquée Al Haram et ses alentours. On compte 22 brigades composées de 122 travailleurs et de 111 appareils de lutte contre ces insectes. Le conservateur de La Mecque, Mohamed Al Kouwaïhes, a indiqué que les équipes chargées de l'hygiène et de la lutte contre les cafards mènent une opération de grande envergure et visent particulièrement les toilettes et les égouts où ces bestioles pullulent. Selon des sources médiatiques, ce sont les lumières de La Mecque qui ont attiré ces milliers de bestioles.