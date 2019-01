Deux rappeurs français ont tourné leur clip à Alger

Les rappeurs français Médine et Booba ont publié lundi dernier le nouveau clip officiel pour sa chanson Kyll, tourné à Alger, selon TSA. Le clip montre plusieurs paysages et scènes filmés dans la capitale. Il offre notamment une scène relativement bizarre dans laquelle des enfants algériens se déchaînent sur une piñata à la forme de Marine Le Pen, présidente du parti d'extrême droite français Rassemblement national (ex-Front national). Le rappeur Médine, qui possède des origines algériennes, était au coeur de la polémique l'an dernier, lorsque des élus de droite et de l'extrême droite française se sont opposés à la programmation de son concert au Bataclan. Le concert finira par être annulé «par respect aux familles des victimes» de l'attentat du 13 novembre 2015.