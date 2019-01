Le GPL algérien est le moins cher au monde

Selon le classement de 2018, réalisé par le site spécialisé dans les prix du carburant «Global Petrol Prices», l'Algérie est le premier pays où le prix du GPL (gaz de pétrole liquéfié) est le plus bas au monde. Dans sa publication, le «Global Petrol Prices» indique que l'Algérie dispose d'un prix de GPL de 0,08 dollar, suivie par le Kazakhstan avec 0,21 dollar le litre, et l'Azerbaïdjan en troisième place avec un prix de GPL de 0,26 dollar le litre. En bas du classement, on retrouve la Suède avec 1,13 dollar le litre, suivie par la France avec 0,97 dollar le litre et la Suisse avec 0,92 dollar le litre de GPL. Le Global Petrol Prices a fait savoir que le prix moyen mondial du GPL, est de 0,62 dollar le litre, en indiquant que les différences de prix entre les pays sont dues aux diverses taxes et subventions appliquées sur le GPL-c, «alors que tous les pays ont accès aux mêmes prix du gaz naturel sur les marchés internationaux».