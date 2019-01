Miss Algérie: la polémique devient internationale

Le concours de Miss Algérie 2019 a eu un écho à l'international. La cause de cette publicité inattendue est en rapport avec des commentaires d'internautes stupides. Ainsi, la chaîne France 24 évoque «une Miss Algérie trop noire au goût de certains», avec «ses cheveux noirs et bouclés et sa peau foncée». «Cette polémique remet en évidence l'identité africaine de l'Algérie», analyse la chaîne en notant que «la jeune femme peut compter sur les nombreux messages de soutien qui ont fleuri sur la Toile ces dernières heures». LCI constate que «Miss Algérie 2019 est victime d'un flot d'attaques racistes sur les réseaux sociaux». Pour sa part, la chaîne d'information CNews (ex-iTélé) note que «certains Algériens se sont dits choqués du choix du jury car pour eux, la native d'Adrar, à 1 400 km au sud-ouest d'Alger, ne peut représenter l'Algérie à cause de sa couleur de peau trop foncée, ne reflétant pas la beauté typique du pays». La radio RFI a noté que Kjadidja Benhamou «a été beaucoup critiquée pour son physique» avant de recevoir des «marques de solidarité».