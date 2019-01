Kahina Bahloul, première femme imam de France

La première femme imam de France veut ouvrir un lieu de culte où hommes et femmes prieraient côte à côte. L'information donnée par le Point précise que la future imam de la mosquée Fatima à Paris, est doctorante à l'Ecole pratique des hautes études et prépare une thèse sur le théologien Ibn Arabi qui, dès le XIIe siècle, ne voyait aucun obstacle à ce que des femmes dirigent la prière. Son annonce, début janvier, de vouloir ouvrir cette mosquée «inclusive» a provoqué beaucoup de réactions entre soutiens et questionnements. Juriste de formation, cette Franco-Algérienne de 39 ans, née à Paris, mais qui a grandi en Kabylie, explique son rêve de «trouver un endroit où elle pourrait pratiquer l'islam que lui a transmis son père. Un islam empreint d'humanisme et de progressisme».