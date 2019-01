Les cigarettes algériennes inondent le marché français

Le volume des cigarettes fabriquées légalement en Algérie et introduites, via la contrebande en France, a augmenté de 300% entre 2012 et 2016, a relevé le député européen Tomas Zdechovsky dans une tribune publiée, jeudi, par Le Monde.

Le député, qui se base sur une étude de think tank britannique Royal United Services Institute, a alerté sur la nécessité de lutter contre ce commerce illégal. Sur les 7,61 milliards de cigarettes introduites de façon illégale dans l'Union européenne, un quart provient de l'Algérie. Et une cigarette sur dix consommée dans l'UE est illicite.

La France reste le pays le plus affecté par ce trafic.