dL'or algérien attire des centaines d'aventuriers

Il circule dans le Sahel une étonnante rumeur sur des Africains qui sont devenus immensément riches après un tour dans la région de l'Ahaggar, dans le Grand Sud. Il paraîtrait que ces personnes avaient trouvé une importante quantité d'or, après quelques semaines de recherche. Il n'en fallait pas plus pour que subitement, des dizaines d'individus investissent la région à la recherche de la fortune.

De fait, il a été observé ces derniers mois une véritable ruée vers ces zones aurifères.

Les histoires d'enrichissement subit, aidant, le nombre de chercheurs d'or a enflé pour devenir alarmant, selon des sources locales. Les orpailleurs sont de plusieurs nationalités africaines. Même si l'activité est illégale et combattue par les services de sécurité, des témoins parlent d'un air de western dans le sud de l'Algérie. Un véritable nouveau front s'ouvre donc devant les forces de l'ANP qui sillonnent le moindre centimètre du plus grand désert du monde!