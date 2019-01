Du café vietnamien pour l'Algérie

Les Algériens apprécient-ils à ce point le café vietnamien ou alors c'est une question de prix?

La question mérite d'être posée quand on sait que le Vietnam est le premier fournisseur en café de l'Algérie. Il est suivi de la Côte d'Ivoire, de l'Indonésie, du Brésil et enfin de l'Italie.

Selon le site HuffPost Algérie, plus de la moitié du café sur le marché algérien provient du Vietnam.

Selon les douanes vietnamiennes, les exportations de café vers l'Algérie ont encore augmenté en 2018 pour atteindre les 72 000 tonnes sur les 130 000 tonnes importées annuellement par l'Algérie et que cette valeur des 72 000 tonnes importées a atteint les 132 millions 480 000 dollars.

La même source indique qu'en 2018, le café a représenté 68% des importations algériennes en provenance du Vietnam.

Chaque année, les Algériens consomment 130 000 tonnes de café, ce qui coûte 300 millions de dollars.