L'Algérie dans le top 5 des pays où le carburant est le moins cher

L'Algérie est le cinquième pays où le carburant est le moins cher, selon une étude publiée sur le site Globalpetrolprices. Il coûte 0,35 dollar par litre. Avec une moyenne de 0,35 dollar le litre, l'Algérie se classe à la cinquième place juste derrière le Venezuela et le Soudan. Le prix moyen de l'essence mondial, est de 1,08 dollar US le litre. Il y a une différence importante de ces prix entre plusieurs pays. Généralement, les pays riches ont des prix plus élevés tandis que les pays plus pauvres et les pays qui produisent et exportent le pétrole ont des prix nettement plus bas. Une exception est les Etats-Unis, un pays économiquement avancé avec des prix bas de l'essence. Ainsi, le prix le plus bas est celui pratiqué par le Venezuela 0,01$ vient ensuite le Soudan 0,13$, l'Iran 0,29$, le Koweit 0,34$ et l'Algérie en 5ème position devançant l'Egypte (0,43$ en 9ème position), l'Arabie saoudite (0,54 $ 20ème position), la Tunisie (0,68 $,28ème position) et le Maroc (1.07 $,78ème position).