Messahel a fêté Yennayer en Finlande

Dans le cadre de sa visite en Finlande qui coïncide avec la célébration de la fête nationale de Yennayer, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a partagé cette fête avec les membres de la communauté nationale établie en Finlande. Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que la célébration de la fête de Yennayer «intervient dans le cadre de la réappropriation de l'identité nationale dans toutes ces composantes islamique, arabe et amazighe», rappelant, à cet égard, la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika de faire de la fête de l'An amazigh, Yennayer, journée chômée et payée. Le ministre a ajouté que cette décision «conforte l'unité et la stabilité nationales, alors que des défis multiples interpellent notre pays».