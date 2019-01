Pourquoi tant de mépris à Draria?

Pas moins de 16 mois se sont écoulés depuis la livraison des îlots 23 et 21 dans le projet des 2684 logements type LSP, à Draria. Mais ne croit-on surtout pas que les citoyens sont au bout de leurs peines après...10 longues années d'attente! A ce jours, l'accès à certains de ces îlots livrés reste difficile. C'est le cas de l'îlot 23 qui n'a pas été goudronné contrairement aux autres comme le 21. Une situation incompréhensible, puisque le matériel relatif au goudronnage de la chaussée est stationné depuis des mois au niveau de l'îlot 21. Qui va expliquer aux citoyens les raisons de cet arrêt, les causes et les motifs de ce blocage? Personne. Pas même le directeur du chantier et la wilaya d'Alger qui ont été saisis. Il suffit d'imaginer la situation dans laquelle vivent ces citoyens et surtout les écoliers en ces temps de pluie et de mauvais temps. Pourquoi tant de mépris? Pourquoi tant d'irresponsabilité?