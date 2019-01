La Grande mosquée d'Alger réceptionnée durant ce mois de janvier

Techniquement, la Grande mosquée d'Alger sera fin prête, dans le courant du mois de janvier. L'immense édifice n'attend plus que son inauguration officielle. Tout porte à croire que ce sera le président de la République qui procèdera à cette inauguration. Celle-ci pourrait intervenir vers la fin du mois de janvier ou début février. Le ministre des Affaires religieuses ne veut, pour ce qui le concerne, avancer aucune date. «J'ai déjà dit auparavant que si on ne réceptionne pas le projet à la fin décembre, on le réceptionnera durant le mois de janvier», a-t-il rappelé devant les caméras. Selon lui, l'inauguration du projet «relève des prérogatives du président de la République», Abdelaziz Bouteflika.