Le Canada célèbre Yennayer

À l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh, Yennayer, un timbre-poste vient d'être édité au Canada. Représentant le plat servi pendant cette fête dans les régions berbérophones en Libye et appelé «Timeghtal» symbole de prospérité, le timbre a été conçu par le dessinateur et sculpteur libyen Madghis Madi qui vit au Canada depuis une dizaine d'années. Le timbre peut être utilisé pour affranchir le courrier à l'intérieur et en dehors du Canada.

Les membres de l'association ont eu recours au Crowdfunding, socio-financement, pour financer le tirage.

«Le service timbres-photos de Postes Canada permet d'utiliser ses propres photos ou images pour créer des timbres personnalisés à apposer sur les envois à destination du Canada ou de l'étranger», explique l'opérateur.