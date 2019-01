Nouvelle découverte archéologique à Aïn Boucherit

L'Algérie berceau de l'humanité, cela se confirme de plus en plus.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a annoncé samedi soir à Tamanrasset, une nouvelle découverte archéologique à Aïn Boucherit, dans la wilaya de Sétif.

Le ministre qui a présidé la clôture du Colloque international de pratique sportive traditionnelle et tourisme culturel durable organisé à Tamanrasset par l'association «Sauvez l'imzad» a fait savoir que cette découverte a été envoyée pour analyses.

Un laboratoire a même été ouvert sur place.

Les résultats devraient tomber incessamment et faire taire ceux qui veulent minimiser cette grande découverte.

Le ministre a profité de sa présence à Dar el imzad pour saluer les efforts colossaux de la présidente de l'association pour le rayonnement culturel de l'Algérie.