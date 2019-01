Une "journée Algérie" ce 31 janvier à Lyon

L'Algérie toute entière active pour diversifier son économie et renforcer sa coopération. La diplomatie est de la partie et les ambassades ne manquent pas de jouer leur rôle en organisant des rencontres afin de présenter le produit local et offrir de réelles opportunités aux opérateurs nationaux pour étendre leurs activités commerciales. C'est le cas notamment du consulat d'Algérie à Lyon qui organise ce 31 janvier en collaboration avec le Bureau de Business France près l'ambassade de France en Algérie et la Région Auvergne Rhône Alpes, «Une journée Algérie».

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) qui a donné l'information, précise que l'objectif de la journée est d'examiner les possibilités de renforcement des relations de partenariat et d'investissement entre les entreprises algériennes et leurs homologues françaises de la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers un programme diversifié prévoyant des tables rondes, des communications ainsi que des rencontres B2B entre les participants à cette journée, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'agro-industrie, la sous-traitance automobile, plasturgies et les énergies renouvelables.