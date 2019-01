Une exégèse du Saint Coran en tamazight

Le livre d'exégèse du Saint Coran en tamazight, de son auteur Cheikh Si Hadj Mohand Tayeb, a fait sa première parution à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh «Yennayer» 2969. Cette exégèse en tamazight écrite en caractères arabes constitue la première du genre en Algérie et au Maghreb. Cette parution reflète la profonde compréhension du Saint Coran et de l'Islam et jette les bases d'un travail et d'une méthodologie en langue amazighe et ouvre les portes pour la recherche et l'enrichissement à l'avenir. M. Si Hadj Mohand Tayeb a fait savoir que le Coran était difficile à traduire dans d'autres langues au vu de sa qualité hautement distincte et que son travail se limitait à l'exégèse du Coran.