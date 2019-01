Siaha est de retour en février à Oran

Le salon Siaha revient le 21 février prochain à Oran. Dans sa dixième édition, ce Salon international du tourisme, des voyages, des transports et de l'équipement et services pour hôtels et restauration, comportera deux pavillons. Le premier sera exclusivement consacré au tourisme, voyages et transports, alors que le second sera consacré aux équipements et services. L'événement, qui durera jusqu'au 24 février au Centre des conventions d'Oran, permettra de mettre en avant les potentialités de la région de l'Ouest et de ses villes auprès des professionnels du tourisme et de les sensibiliser à promouvoir la destination Algérie.