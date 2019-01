Une Omra pour une trentaine d'éboueurs

Le cadeau que des habitants du ksar de Bounoura, dans la wilaya de Ghardaïa, ont décidé d'offrir, anonymement, à une trentaine d'éboueurs, restera à jamais gravé dans la mémoire de ces derniers. «Un cadeau qui n'a pas de prix» comme l'a d'ailleurs déclaré un d'eux. Grâce à des donations de bienfaiteurs, une trentaine d'éboueurs du ksar de Bounoura ont bénéficié d'anonymes du ksar, d'un voyage vers les Lieux saints de l'islam pour accomplir une Omra.

Une action qui se veut un hommage et une reconnaissance de leur rôle et leur travail au service de la population.

Par la même occasion, les jeunes du ksar de Bounoura ont décidé de travailler à tour de rôle, bénévolement, durant l'absence de ces éboueurs (un mois) et s'acquitter du ramassage et la collecte des ordures de la localité.

De nombreux citoyens souhaitent que de telles actions caritatives se renouvellent pour permettre aux travailleurs et éboueurs les plus démunis de se rendre à La Mecque.