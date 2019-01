Une députée islamiste marocaine se dévoile à Paris

Amina Maelainine, députée de Casablanca du Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste), a retiré son voile, lors d'une récente visite à Paris. Ses photos prises devant le cabaret Moulin Rouge, un célèbre cabaret parisien - et place Vendôme sont partagées sur les réseaux sociaux depuis le début janvier 2019. Ce qui a donné lieu à une vive polémique dans le pays. «Comment une femme, militante d'un parti islamiste, peut-elle se dévoiler?», s'est interrogé un podcaster. «La religion pour eux n'est qu'un moyen pour faire fortune», a attaqué Jihad Chihab sur Facebook. Un autre internaute a reproché à la députée d'avoir une «double-vie» en s'habillant différemment à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. Un site d'information a rapporté qu'Amina Maelainine a été «influencée» par son nouvel ami pour changer de mode vestimentaire. Ahmed Agountif, ex-époux de la députée, a, lui, défendu Amina Maelainine, «la militante victorieuse dans tous les combats démocratiques».