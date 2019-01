hôtel "of the" colere à béjaïa

L'affectation d'une assiette de terrain au quartier des 600 Logements, à Ihadaden, dans la commune de Béjaïa, à un promoteur privé pour la construction d'un hôtel, a provoqué la colère des habitants qui ont décidé de tenir, demain, un rassemblement de protestation. Classée espace vert, cette assiette de terrain attribuée dans le cadre du Capiref, a été pendant des décennies un espace de jeu et de loisirs pour les enfants et les retraités du quartier 600 Logements et ceux des cités avoisinantes. La diffusion de cette information le 10 janvier en cours, par le député de la wilaya de Béjaïa Chafaâ Bouaiche dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, a provoqué la colère des associations de quartiers, des élus, des activistes locaux et autres.