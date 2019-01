L'ex-président Zine El Abidine Ben Ali réapparaît

L'ancien président déchu, Zine El-Abidine Ben Ali, âgé de 82 ans, en exil en Arabie saoudite réapparaît a l'occasion du mariage de sa fille au début de ce mois de janvier. Selon algerie monde infos, c'est à travers une photo postée par son gendre sur le réseau Instagram que les internautes ont retrouvé l'ex-président déchu à quelques jours seulement de la célébration de l'anniversaire de la révolution tunisienne. Sur cette photo on voit clairement l'ex-couple présidentiel, Zine El Abidine Ben Ali et Leila Trabelsi, à côté des deux heureux mariés, sa fille aînée Nesrine et le rappeur K2 Rhym. La photo est accompagnée par une phrase qui en dit long sur la sacralité de la famille chez les Ben Ali: «La famille... là où la vie commence, et où l'amour ne s'épuise jamais.».