La porte d'un univers parallèle trouvée?

Une équipe de chercheurs en astrophysique a décidé de tester ce qui n'avait auparavant été décrit que par des auteurs de science-fiction et a examiné la possibilité d'effectuer des voyages dans le temps et dans l'espace à travers les trous noirs.

Ces chercheurs de l'université du Massachusetts à Dartmouth et du Georgia Gwinnett College ont conçu un modèle cosmologique permettant d'évaluer la possibilité d'effectuer des voyages dans le temps et dans l'espace à travers les trous noirs.

Les résultats de leur étude, rendus publics par le physicien Gurav Khanna sur le portail Science Alert, suggèrent que les caractéristiques des trous noirs varient et que la singularité puisse, dans certains, être très faible. Selon leur conclusion, un vaisseau spatial a des chances de passer «paisiblement» à travers un trou noir.

Qui plus est, il est relativement proche de la Terre. Mais, il est pour le moment impossible de passer de la théorie à la pratique et de vérifier si les auteurs de l'étude ont raison.