Miss Algérie 2019: "L'Algérien n'est pas raciste"

Dans une interview accordée à la chaîne francophone TV5 Monde, Khadidja Benhamou a déclaré qu'il ne s'agit pas de racisme dans les propos d'insultes et de commentaires dont elle a été victime sur les réseaux sociaux. A ceux qui l'ont critiquée, Miss Algérie 2019 répond avec le sourire: «Oui j'ai eu des critiques, j'ai lu certaines. Je leur dis qu'ils doivent me connaître avant de me juger» et d'ajouter «il n'y a pas de différence entre les couleurs de peau et il ne faut pas juger une personne avant de la connaître».