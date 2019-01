Nissan choisit Oran

Emboîtant le pas à Renault et Peugeot, Nissan a jeté son dévolu sur Oran pour la réalisation de son usine d'assemblage. Le Groupe Hasnaoui qui représente le constructeur japonais en Algérie, a pris option pour une assiette foncière, au niveau de la zone industrielle de Bethioua. Le constructeur a été informé du choix du site et ne formule aucune objection. La zone industrielle de Bethioua, dispose d'un positionnement stratégique: elle se situe à 35 kilomètres du port d'Oran et à seulement 9 kilomètres du port d'Arzew. Le projet Niossan qui a nécessité un investissement de 100 millions de dollars produira pour la première année d'exercice 60 000 véhicules.