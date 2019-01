Encens et bougies parfumées peuvent être dangereux

Une pièce délicatement parfumée, quel bonheur! Pourtant, les bougies et l'encens ne sont pas juste une source de bien-être et ils peuvent être dangereux pour la santé. L'utilisation abusive de ces substances parfumées peut se révéler nocive! L'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a tiré la sonnette d'alarme, durant les fêtes de fin d'année. Les risques de développer certains cancers seraient accrus. Les bougies ne sont pas totalement inoffensives. Elles répandent de fines particules qui peuvent pénétrer dans les systèmes cardio-vasculaire et respiratoire. Une seule parade, ouvrir grandes les fenêtres! Et pour prendre soin de sa santé tout en ayant un intérieur parfumé, il suffit d'aérer la pièce au moins 10 minutes après la combustion afin d'évacuer les polluants. Comme il est également déconseillé d'allumer plusieurs produits en même temps.