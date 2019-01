L'Algérie manque d'outils de contrôle des importations

«Nulle entreprise ne peut prétendre à l'export sans disposer de ce que l'on appelle un certificat de conformité ou d'accréditation. Ceci est particulièrement valable pour la certification produit», estime le premier responsable d'Algerac, un organisme chargé du processus. M. Boudissa rappelle qu'il s'agit là de documents exigés par tous les pays vers lesquels un exportateur veut expédier ses biens manufacturés. Or, l'Algérie n'est pas suffisamment outillée pour contrôler tout ce qu'elle importe. «Nous devons nous doter de moyens nationaux reconnus et accrédités pour pouvoir contrôler ce que nous importons de l'étranger. Nous n'avons pas suffisamment de structures habilitées et compétentes pour pouvoir faire ce travail et c'est là aussi que nous comptons participer à l'effort national de consolidation du dispositif de contrôle», précise le responsable.