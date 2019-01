Le Front populaire tunisien crie "Basta!"

La Coordination du Front populaire à Gafsa a organisé, lundi dernier, un mouvement de protestation au cours duquel la campagne «Basta» a été lancée pour dénoncer la dégradation de la situation économique et sociale en Tunisie. Le coordinateur régional, Zahreddine Zamel, a indiqué que la campagne «Basta», adoptée par le Front populaire, soutient tout mouvement de protestation pacifique. Il a appelé les Tunisiens à se mobiliser pour défendre leurs droits face à la dégradation de la situation économique et sociale. Un député a dit que la Tunisie connaît «une crise politique étouffante avec un statu quo qui se prolonge, depuis 8 ans, avec une hausse de la pauvreté et du chômage». S'agissant de l'affaire de l'appareil sécuritaire secret et des assassinats politiques, il a indiqué que son parti est toujours en quête de la vérité, ajoutant que «Mustapha Kheder, suspecté d'appartenance à l'appareil sécuritaire secret de Ennahdha, demeure la source principale de la vérité».