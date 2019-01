Un sommet arabe qui déchaîne les passions

Le 4e Sommet économique et social arabe, prévu à Beyrouth les 19 et 20 janvier, est déjà l'objet d'une vive polémique sur les réseaux sociaux et dans les cercles politiques libanais. Prenant en compte le début de la normalisation des relations entre des pays arabes et la Syrie (EAU, Bahrein), des partis libanais proches de Damas ont demandé que la Syrie soit invitée au sommet de Beyrouth. Le président du Parlement, Nabih Berri, a déclaré que «le sommet arabe ne [pouvait] pas avoir lieu sans la Syrie», suscitant la réaction violente des formations chrétienne et druze. Mais la Syrie n'est pas la seule à déchaîner les passions au pays du Cèdre, car la Libye, dont le drapeau a été brûlé par des militants du mouvement chiite Amal, a décidé de boycotter ce sommet. Pour le président Michel Aoun qui espérait attirer les investisseurs au Liban, grippé par la crise économique et l'impossibilité de former un gouvernement huit mois après les législatives de mai dernier, c'est encore un coup dur.