Activités spatiales: l'Algérie fait sa loi

L'Algérie ne veut pas être en retard d'une bataille. Très au fait des enjeux qu'implique le développement des activités spatiales, l'Agence spatiale algérienne a élaboré un avant- projet de loi relatif aux activités spatiales.

À ce titre, cet avant-projet, signifie clairement que l'Etat détient le monopole des activités spatiales.

De même qu'il institue l'obligation de la tenue d'un registre national d'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, notamment pour les missions en cours de l'Asal, à savoir le lancement des satellites Alsat-2A, Alsat-1B et Alsat-2B.

L'Algérie a mis sur orbite son premier satellite, nommé Alsat-1, le 11 décembre 2017.

Ce satellite vise principalement la prévention de catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre et les tsunamis. Avec tous les satellites, stations et autres objets orbitaux relâchés depuis le début de la conquête spatiale, les chutes de débris spatiaux sont de plus en plus fréquentes.

Les agences spatiales de tous les pays surveillent de près ces objets afin de s'assurer qu'ils ne tombent pas sur des zones habitées, et pour éviter les catastrophes le cas échéant.