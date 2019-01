Commune de Belouizdad: cap sur une nouvelle mine

La commune de Belouizdad, appelée communément Belcourt, opère sa mue. De nombreuses opérations de lifting sont en train d'être effectuées.

En plus de l'opération de restauration des vieilles bâtisses qui bat son plein, la commune refait de fond en comble les trottoirs, aménage les jardins et criée et équipe de nombreuses aires de jeu.

Les autorités ont procédé aussi à l'installation de nouvelles enseignes pour de nombreuses bâtisses.

La commune de Belouizdad, l'une des plus peuplées de la wilaya d'Alger, abrite de nombreux sièges de ministères et institutions publiques d'envergure. Elle abrite aussi le plus grand jardin du pays, le jardin d'El Hamma en l'occurrence et l'un des plus grands et connus stades de l'Algérie, le stade du 20-Août.