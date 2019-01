Mohamed Allaoua s'offre le monde

Le prestigieux quotidien français Le Monde a consacré, dans son édition d'avant-hier, un article élogieux sur le chanteur kabyle Mohamed Allaoua qu'il a qualifié de «nouvelle star de la chanson kabyle», une qualité que Allaoua détient d'ailleurs depuis des années.

Le chanteur a célébré le Nouvel An berbère, devant une salle comble à Paris, avec ses aînés Idir et Aït Menguellet.

En plus du chanteur, Le Monde s'est longuement attardé sur l'ambiance festive qui a caractérisé le gala 1.2.3 Kabylie pour fêter Yennayer à Bercy (Paris) quand il écrit notamment: «Blouson en cuir noir au col scintillant de paillettes et jean déchiré, le trentenaire fait figure de jeunot au milieu des monuments que sont Idir, qui a exporté et modernisé la chanson kabyle, et Lounis Aït Menguellet, le 'Georges Brassens algérien''. Aït Menguellet accompagnait déjà Allaoua en janvier 2018 lors d'un des concerts annuels du cadet au Zénith de Paris, mandoline sur mesure.»