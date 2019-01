Huawei se lance dans le "made in bladi"

Le géant chinois de la téléphonie mobile «Huawei» va enfin prendre l'accent algérien. Il va en effet se lancer dans le montage de smartphones en Algérie. C'est ainsi que demain sera présenté à la presse le premier téléphone «Made in bladi» de la marque. Il s'agit donc de modèles phares de ce mastodonte, à savoir le Y7 PRIME. Déjà reconnue pour la qualité de ses produits et soutenue par une technologie à la pointe de l'innovation, Huawei a aussi annoncé la mise à disposition de sa clientèle algérienne d'une panoplie de services pour plus de proximité et d'efficacité: centre d'appels, centres de maintenance et services digitaux entre autres.