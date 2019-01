La Terre reçoit de plus en plus d'astéroïdes

Les astronomes pensaient jusqu'à présent que la quantité d'astéroïdes fondant sur la Terre avait baissé d'intensité avec le temps. C'est l'inverse, qu'ont découvert des chercheurs qui ont publié leurs résultats dans la revue Science. Le nombre d'astéroïdes ayant frappé la Terre a été deux fois et demie supérieur dans les 290 derniers millions d'années, par rapport aux 700 millions d'années précédentes. Quelle en est l'origine? Probablement de grands accidents cosmiques dans la ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. «Ces impacts ont envoyé une pluie de roches spatiales vers la Terre. Il y aura un pic et puis cela diminuera», dit Tom Gernon, coauteur de l'étude et professeur de sciences de la Terre à l'université de Southampton. Les chercheurs ne font pas de lien entre cette augmentation du nombre d'impacts d'astéroïdes et les grands événements de l'histoire de notre planète, comme l'extinction de 90% de la vie terrestre, il y a 252 millions d'années.