Le Parlement allemand désigne l'Algérie comme pays sûr

Le vote s'est déroulé, hier, vendredi. Le Bundestag, Parlement allemand, a placé l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Géorgie comme étant des pays sûrs en vue d'accélérer les expulsions. Avec 509 voix pour et 108 contre, le vote de la chambre basse allemande entraînera presque systématiquement le rejet des demandes d'asile introduits par les ressortissants de ces quatre pays, selon des médias locaux. Toutefois, il reste encore un chemin à parcourir pour que la loi sur la demande d'asile entre en vigueur. La Bundersat, chambre haute du Parlement allemand, doit en effet s'exprimer pour. Les partis de gauche et celui des Verts ont déjà manifesté leur opposition.