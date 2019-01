Visas pour la France: 50% de refus de demandes

En 2018, les refus de visas français pour les Algériens ont explosé. Au niveau des trois consulats de France en Algérie (Alger, Oran et Annaba) le taux de refus a atteint 48% puisque le nombre de demandes traitées en 2018 était de 570.000 et seules 297.000 avaient abouti sur une délivrance de visa, selon Marc Sédille, consul général de France à Alger, cité par le site TSA. Dans ce contexte, le nombre de visas délivrés est passé de 413.000 en 2017 à 297.000 en 2018, soit 116.000 visas de moins. Pour Marc Sédille, cela n'a rien d'une décision politique. «Il n'y a pas de quota de visa pour les Algériens», a-t-il assuré. Les raisons qui, selon lui, ont fait que moins d'Algériens ont obtenu le visa d'entrée en France sont essentiellement: le changement de prestataire en passant de TLS à VFS et le renforcement du contrôle aux frontières à cause de la crise migratoire.