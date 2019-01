Electricité photovoltaïque: le bel exemple à suivre

Au moment où, en Algérie, on polémique depuis des années sur un «petit programme» de 4 gigawatts d'électricité solaire, la Chine a produit, en une seule année, 43 gigawatts de cette forme d'énergie.

Cela a amené sa production de photovoltaïque à quelque 170 gigawatts, selon la China Photovoltaic Industry Association. La capacité a compté plus de 9% de la capacité de production d'électricité du pays en 2018, et la réduction de la production d'énergie photovoltaïque est passée de plus de 10% en 2015 à 5%, selon l'association. D'ici la fin de 2020, l'énergie renouvelable fournira 1,9 billion de kilowattheures d'électricité, représentant 27% de la production d'électricité totale, selon le plan 2016-2020 pour l'énergie renouvelable publié par le gouvernement.