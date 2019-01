Et revoilà Chalabia Mahdjoubi!

En hibernation depuis le dernier rendez-vous électoral, la présidente du Mouvement pour la jeunesse et la démocratie (MJD), Chalabia Mahdjoubi, a réapparu, juste avec la convocation du corps électoral pour la présidentielle de 2019. Samedi à Ghardaïa, la présidente du MJD a essayé d'occuper l'espace médiatique en plaidant pour l'ouverture et la promotion du dialogue avec l'ensemble de la classe politique, selon une «approche participative». Se préparant à annoncer son soutien au chef de l'Etat, si ce dernier venait à se présenter pour un nouveau mandat, Mme Chalabia a exprimé l'attachement du président Abdelaziz Bouteflika, à la démocratie et au respect de la Constitution. «Cette convocation du corps électoral dans les délais montre que l'Algérie est stable avec ses institutions constitutionnelles», a-t-elle souligné, avant d'appeler l'ensemble du peuple algérien à l'unité et s'exprimer massivement le jour du scrutin.