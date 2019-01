L'ONU offre des bourses aux journalistes

Les Nations unies vous offrent une bourse de trois mois aux USA.

En effet, le fonds Dag Hammarskjöld pour les journalistes, a ouvert, depuis près d'une semaine, les inscriptions des journalistes professionnels pour son programme de bourses 2019. La date limite d'inscription est le 1er mars, 2019. Les professionnels des médias, éligibles à cette bourse, doivent être âgés entre 25 et 35 ans. Radio, télévision, presse écrite et les journalistes Web sont les catégories visées par cette bourse destinée aux pays en voie de développement. Elle leur permettra de partir à New York pour faire un rapport sur les affaires internationales au cours de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La session 2019 commencera au début de septembre et ce jusqu'à la fin novembre. Le fonds Dag Hammarskjöld prend en charge les frais de voyage et d'hébergement à New York, ainsi qu'une indemnité journalière.