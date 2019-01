Samsung lance un téléviseur d'une autre galaxie

La guerre des innovations dans l'électronique n'est pas près de finir. Les géants du secteur multiplient les inventions. Beaucoup parmi ces champions se sont établis en Algérie. La dernière innovation en date est celle de Samsung Electronics. Le groupe a sorti de ses labos ses nouveaux téléviseurs dits «lifestyle» 2019, The Frame et The Serif TV. Ils seront exposés au CES 2019, le plus grand Salon mondial de l'électronique grand public à Las Vegas. Les téléviseurs Frame et Serif 2019 combinent un design primé et innovant qui s'harmonise à tout décor de maison, avec une qualité d'image Qled exceptionnelle et des fonctionnalités intelligentes pour offrir aux consommateurs la meilleure fonctionnalité de télévision possible.