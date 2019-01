Tikjda: les touristes réclament un téléphérique

Le débat sur le projet de téléphérique devant relier la ville de Haizer à la station climatique de Tikjda sur une distance de 15 km remonte à la surface. Les milliers de touristes qui se sont retrouvés bloqués jeudi dernier sur la RN 33, à cause d'une protestation des villageois pour réclamer le branchement de leur village au gaz naturel, ont lancé à l'unanimité un appel aux autorités afin de relancer ledit chantier. «Le téléphérique est le seul moyen qui puisse mettre un terme aux désagréments récurrents auxquels font face les visiteurs de Tikjda sur la RN 33, et ce, tantôt à cause des aléas de la nature, telles que les fortes chutes de neige et tantôt à cause des protestations des villageois. La mise en service du téléphérique viendra par ailleurs au bout du problème du parking se posant avec acuité au niveau de la station de Tikjda, particulièrement durant la saison hivernale.