L'Aadl a son application

L'opération de présentation de l'application Aadl pour les associations de la formule location-vente a été décalée de 3 jours pour des contraintes de planning inhérentes aux activités ministérielles.

C'est ce qu'a relevé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville dans une déclaration exclusive au site spécialisé Lkeria. com.

Cependant, l'application a été finalisée à la date annoncée initialement, lors de la réunion du ministre avec les associations de plus de 35 wilayas.

L'application de suivi du dossier des souscripteurs de la formule publique de logement location-vente, sera ainsi présentée demain, mercredi 23 janvier dans l'après-midi, aux associations Aadl et quelques souscripteurs, nous apprend la même source.

L'application sera mise à la disposition des souscripteurs Aadl dès le début du mois de février prochain, une fois les doléances des associations représentantes des souscripteurs prises en compte.